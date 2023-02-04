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Франція вивчає можливість використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

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Франція, Субота 04 лютого 2023 18:15
Франція вивчає можливість використання заморожених активів РФ для допомоги Україні Фото: прес-секретар МЗС Франції Анн-Клер Лежандр (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Франція вивчає можливість використання заморожених активів РФ для надання Україні допомоги у відновленні та керуватиметься нормами міжнародного та європейського права у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря МЗС Франції Анн-Клер Лежандр.

"Ми вивчаємо цю можливість. Очевидно, що це питання буде вивчатися відповідно до міжнародного права, європейського права та французького законодавства", - йдеться у заяві.

За словами речника міністерства, наразі в ЄС є значні суми заморожених російських активів. Лежандр зазначила, що у кількох країнах проводиться дослідження з метою з'ясувати, як можна використати ці заморожені активи для відновлення України.

"Сьогодні ми не в змозі прийняти рішення з цього питання, але, яким би воно не було, відповідальність лежить на тих, хто вибрав підтримку військової економіки та продовжує це робити, попри чіткі сигнали засудження з боку міжнародної спільноти та санкції", - заявила представник МЗС.

За її словами, треба зробити все, щоб повернути Росію до поведінки відповідальної держави, оскільки РФ є постійним членом Ради Безпеки ООН і виступає гарантом дотримання Статуту ООН.

Нагадаємо, що генпрокурор США Меррік Гарленд вперше дозволив передати Україні конфісковані кошти олігарха РФ.

Британія уважно вивчить "канадську модель" конфіскації активів росіян, які перебувають під санкціями Заходу, та подальшу передачу коштів Україні.

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