Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Французький Сенат (верхня палата парламенту) підтримав визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу у Twitter.
"Французький Сенат щойно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв", - написав Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не повинні бути забуті.
Нагадаємо, раніше нижня палата парламенту Франції (Національні збори) визнала Голодомор геноцидом народу України.
Також ми писали, що парламент Ісландії 23 березня визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців.
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