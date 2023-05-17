Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в Twitter .

"Французский Сенат только что признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв", - написал Кулеба.

Глава МИД отметил, что такие преступления никогда не должны повторяться и никогда не должны быть забыты.