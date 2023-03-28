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Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу

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Франція, Вівторок 28 березня 2023 21:05
Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 березня, Франція визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове", - зазначив Зеленський.

Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу

Президент виразив вдячність за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії, як минулих, так і сьогоденних.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж подякував Франції за вшанування пам'яті жертв Голодомору.

"Я вдячний Франції за визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців і за вшанування пам'яті жертв Сталіна та його режиму", - додав Кулеба.

Міністр зазначив, що з цим історичним голосуванням французький парламент дав зрозуміти, що такі злочини ніколи не будуть забуті та ніколи не повинні повторюватися.

Нагадаємо, днями парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Раніше ми писали, що Бельгія теж визнала Голодомор геноцидом українського народу.

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Володимир Зеленський Франція Голодомор
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