Сенат Чехии выступил с заявлением о конституционной жалобе на президента

Руководители фракций верхней палаты парламента Чехии приняли совместное заявление о конституционной жалобе об измене родине со стороны президента Милоша Земана. Он в телеобращении заявил об отсутствии доказательств причастности российских спецслужб к взрывам в 2014 году.
Заявление опубликовано на сайте Сената Чехии.
Лидеры фракций не ожидают, что подача жалобы состоится в ближайшее время.
"Нельзя ожидать, что окончательное решение по вопросу подачи конституционной жалобы будет принято в течение нескольких недель", - говорится в совместном заявлении. Сенаторы намерены проконсультироваться с профильными комитетами парламента, а также с экспертами.
Ранее в апреле премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил российские спецслужбы во взрыве на складе боеприпасов возле деревни Врбетице в 2014 году.
Напомним, 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным обращением о возможной причастности России к взрывам на военных складах в Врбетицах в 2014 году. Он поддержал полное расследование дела, заявив, что в настоящее время есть две версии случившегося - непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами и вмешательство иностранных спецслужб.
Кроме того, вице-премьер, глава МВД Ян Гамчек заявил, что полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.