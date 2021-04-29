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Сенат Чехии выступил с заявлением о конституционной жалобе на президента

Автор: Артур Родивилов

Руководители фракций верхней палаты парламента Чехии приняли совместное заявление о конституционной жалобе об измене родине со стороны президента Милоша Земана. Он в телеобращении заявил об отсутствии доказательств причастности российских спецслужб к взрывам в 2014 году.

Заявление опубликовано на сайте Сената Чехии.

Лидеры фракций не ожидают, что подача жалобы состоится в ближайшее время.

"Нельзя ожидать, что окончательное решение по вопросу подачи конституционной жалобы будет принято в течение нескольких недель", - говорится в совместном заявлении. Сенаторы намерены проконсультироваться с профильными комитетами парламента, а также с экспертами.

Ранее в апреле премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил российские спецслужбы во взрыве на складе боеприпасов возле деревни Врбетице в 2014 году.

Напомним, 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным обращением о возможной причастности России к взрывам на военных складах в Врбетицах в 2014 году. Он поддержал полное расследование дела, заявив, что в настоящее время есть две версии случившегося - непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами и вмешательство иностранных спецслужб.

Кроме того, вице-премьер, глава МВД Ян Гамчек заявил, что полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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