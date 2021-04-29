Сенат Чехії виступив із заявою про конституційну скаргу на президента

Керівники фракцій верхньої палати парламенту Чехії прийняли спільну заяву про конституційну скаргу про зраду батьківщині з боку президента Мілоша Земана. Він у телезверненні заявив про відсутність доказів причетності російських спецслужб до вибухів у 2014 році .

Лідери фракцій не очікують, що подача скарги відбудеться найближчим часом.

"Не можна очікувати, що остаточне рішення з питання подачі конституційної скарги буде прийнято протягом декількох тижнів", - йдеться в спільній заяві. Сенатори мають намір проконсультуватися з профільними комітетами парламенту, а також з експертами.

Раніше в квітні прем'єр Чехії Андрій Бабіш звинуватив російські спецслужби у вибуху на складі боєприпасів біля села Врбетіце в 2014 році.