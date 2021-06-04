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Сенат Чехии не смог вынести вотум недоверия премьер-министру Бабишу

Автор: Артур Родивилов

Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сможет остаться у власти. Парламент не сумел вынести ему вотум недоверия.

Об этом сообщает DW.

Из 200 депутатов лишь 89 человек вечером в четверг, 3 июня, проголосовали за его отставку. Противникам главы правительства требовался 101 голос.

Дебаты продолжались более 11 часов. Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии демонстративно покинули зал перед голосованием.

"Мы не будем принимать участия в этом театре", - объяснил ее председатель Войтех Филип.

Оппозиция считает, что Бабиш проявил некомпетентность в борьбе с пандемией COVID-19. Кроме того, действующего главу правительства и бывшего предпринимателя подозревают в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу холдинга Agrofert.

Сам мультимиллиардер отрицает конфликт интересов и называет дело политически мотивированным. В республике неоднократно проходили массовые акции протеста против Бабиша.

Напомним, Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии внес в сенат постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану.

Причиной для отставки сенат считает его поведение в ситуации, связанной с атакой во Врбетице.

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