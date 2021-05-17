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Земан назвал действующего премьера Чехии своим желаемым преемником

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Прага, Понедельник 17 мая 2021 07:24
Земан назвал действующего премьера Чехии своим желаемым преемником Фото: президент Чехии Милош Земан (zemanmilos.cz)
Автор: Артур Родивилов

Президент Чехии заявил, что хотел бы видеть своим преемником действующего премьер-министра республики Андрея Бабиша. Срок полномочий Милоша Земана истекает в 2023 году.

Об этом cообщает Novinky.cz.

Долларовый миллиардер Андрей Бабиш занимает пост премьер-министра Чехи с декабря 2017 года.

"Премьер-министр Бабиш заслуживает того, чтобы баллотироваться на пост президента, и я определенно проголосую за него. Он проделал невероятный объем работы, в отличие от тех, кто только критиковал", - пояснил Земан.

Евросоюз подозревал Бабиша в мошенничестве с субсидиями, выделенными агрофирме политика на сумму более 2 млн евро. В январе 2018 года парламент Чехии объявил о недоверии правительству Бабиша, и он вместе со своим кабинетом был вынужден уйти в отставку.

Позже Земан утвердил его возвращение на должность премьера. В 2019 году прокуратура Чехии прекратила уголовное преследование против Бабиша по обвинению в незаконном получении субсидии ЕС.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш опроверг слова президента о том, что события семилетней давности могли произойти из-за попытки скрыть недостачи боеприпасов на складе.

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