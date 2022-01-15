Сенат Аргентины подвергся кибератаке

"12 января в 4:00 Сенат подвергся атаке хакеров. Подобным атакам, совершенным при помощи программ-вымогателей, за последние месяцы подверглись различные госорганы, судебная власть и крупные компании", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, хакеры смогли заполучить только ту информацию, которая и так находилась в общем доступе.

"К настоящему моменту удалось восстановить большую часть важной информации и изолировать чувствительное оборудование, что позволит нам восстановить работу в ближайшее время", - отметила пресс-служба.

Хакерской атакой была затронута, в том числе система видеонаблюдения в здании верхней палаты парламента.