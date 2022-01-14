Самая мощная за 4 года: в Госспецсвязи оценили масштабы кибератаки на госсайты

В Украине произошла наиболее масштабная хакерская атака на сайты госорганов. Она является самой мощной за последние четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Госспецсвязи Виктора Жору во время брифинга.

"К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года - это самая мощная атака. По крайней мере, учитывая ее охват", - отметил Жора.

По его словам, о том, кто именно может стоять за кибератаками, пока не известно, однако. Сейчас идет расследование, к выяснению деталей подключились международные партнеры.

"Хочу заметить, что наши международные партнеры предложили нам помощь в расследовании этого инцидента. Мы с ними активно взаимодействуем", - добавил Жора.