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Сенат Аргентини піддався кібератаці

Автор: Артур Родивилов

Верхня палати парламенту Аргентини зазнала хакерської атаки. Витоку закритих даних не відбулося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Сенату.

"12 січня о 4:00 Сенат піддався атаці хакерів. Подібних атак, скоєних за допомогою програм-вимагачів, за останні місяці зазнали різні держоргани, судова влада і великі компанії", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, хакери змогли роздобути тільки ту інформацію, яка і так перебувала в загальному доступі.

"До теперішнього моменту вдалося відновити більшу частину важливої інформації та ізолювати чутливе обладнання, що дозволить нам відновити роботу найближчим часом", - зазначила прес-служба.

Хакерською атакою була порушена, в тому числі система відеоспостереження в будівлі верхньої палати парламенту.

Нагадаємо, раніше на державні сайти України була здійснена масштабна кібератака.

Як заявили в Держспецзв'язку, ця кібератака стала найпотужнішою за останні чотири роки.

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Кібератака