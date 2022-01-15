Сенат Аргентини піддався кібератаці

"12 січня о 4:00 Сенат піддався атаці хакерів. Подібних атак, скоєних за допомогою програм-вимагачів, за останні місяці зазнали різні держоргани, судова влада і великі компанії", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, хакери змогли роздобути тільки ту інформацію, яка і так перебувала в загальному доступі.

"До теперішнього моменту вдалося відновити більшу частину важливої інформації та ізолювати чутливе обладнання, що дозволить нам відновити роботу найближчим часом", - зазначила прес-служба.

Хакерською атакою була порушена, в тому числі система відеоспостереження в будівлі верхньої палати парламенту.