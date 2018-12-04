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ЄСПЛ зобов'язав Росію надати меддопомогу полоненим українським морякам

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 20:01
ЄСПЛ зобов'язав Росію надати меддопомогу полоненим українським морякам
Фото: Іван Ліщина (facebook.com/ivan.lishchyna)

Суд залишив в силі вимогу до РФ щодо надання інформації щодо стану здоров`я та умов тримання українських моряків

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)частково задовільнив заяву України та зобов’язав Росію забезпечити поранених моряків, захоплених Росією 25 листопада у Керченській протоці, відповідним лікуванням. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook заступника міністра юстиції, уповноваженого з питань ЄСПЛ Івана Ліщини.

Також суд залишив в силі вимогу до РФ щодо надання інформації щодо стану здоров`я та умов тримання українських моряків, яку він не отримав від Росії в строк, встановлений в листі ЄСПЛ від 29 листопаду.

"Україна має подати повноцінну міждержавну заяву до ЄСПЛ щодо порушення прав моряків до 7 січня 2019 року", - відзначив Ліщина.

ЄСПЛ зобов'язав Росію надати меддопомогу полоненим українським морякамНагадаємо, Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію дати пояснення щодо захоплення українських моряків. 

Раніше повідомлялося, що Україна звернулася до ЄСПЛ через напад Росії на українських моряків.

"Ми звернулися від імені уряду в Європейський суд з прав людини з вимогою застосувати 39 правило - це негайне рішення про звільнення незаконно захоплених українських громадян", - заявив міністр юстиції Павло Петренко.

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