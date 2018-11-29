Захопленим українським морякам виплатять по 50 тис. гривень

Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

Відповідний наказ підписав міністр оборони України

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ щодо надання матеріальної допомоги по 50 тис. гривень українським морякам, яких затримали російські прикордонники у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Facebook.

Як зазначається, кошти отримають військовослужбовці, яких затримали під час виконання завдань в Азовському морі,

"За дорученням Президента України Петра Порошенка щойно підписав наказ щодо надання матеріальної допомоги у сумі 50 тисяч гривень кожному із військовослужбовців ВМС України, які виконували завдання у районі Керченської протоки та були незаконно затримані та взяті у полон 25 листопада 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вчора, 28 листопада, командування Військово-Морських сил ЗСУ провело в Одесі зустріч з рідними та близькими військовополонених щодо їхніх прав та вирішення проблемних питань.

Зокрема, було забезпечено координацію з офісом Уповноваженої Верховної ради з прав людини, міжнародними правозахисними організаціями, громадськими об’єднаннями та волонтерами.

"Зокрема, йдеться про правову підтримку українських військових моряків на міжнародному та національному рівнях, постійне інформування громадськості щодо стану військовополонених, а також заходів, які вживаються українською стороною з метою повернення наших воїнів додому", - додав Полторак.

Нагадаємо, в окупованому Криму "Київський районний суд Сімферополя" 27 і 28 листопада заарештував на два місяці всіх затриманих 24 українських моряків. Їх звинуватили у "незаконному перетині кордону РФ".

Сьогодні, 29 листопда, з окупованого Криму почали вивозити заарештованих українських військових моряків. Попередньо відомо, що їх перевезуть до Москви у СІЗО "Лефортово".