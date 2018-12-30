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Родинам військовополонених моряків виплатили по 100 тис. грн, - МінТОТ

Новини » Політика    30.12.2018 - 16:25
Родинам військовополонених моряків виплатили по 100 тис. грн, - МінТОТ
Фото: Вадим Черниш (УНІАН)

Відповідну постанову уряд схвалив 5 грудня

Згідно із постановою, прийнятою урядом 5 грудня 2018 року, здійснено виплати всім 24 родинам військовополонених моряків, яких було незаконно затримано в результаті атаки з боку Російської Федерації, одноразової грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень. Про це заявив глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Вадим Черниш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, "МінТОТ разом з Військово-морськими силами провели велику роботу щодо підготовки необхідних документів і встановлення всіх осіб, які мають право на отримання такої допомоги. Зокрема, родичі всіх моряків".

Нагадаємо, уряд на засіданні 5 грудня 2018 прийняв постанову щодо фінансової підтримки осіб, яких було незаконно затримано в результаті атаки з боку Російської Федерації, яка відбулась 25 листопада в районі Керченської протоки. Їм виплатять по 100 тис. гривень.

Йдеться про 24 українських військових моряків, які наразі арештовані та перебувають у Москві в двох СІЗО - "Лефортово" та "Матросская тишина". 

Раніше міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про матеріальну допомогу родинам моряків в розмірі по 50 тис. гривень.

 

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