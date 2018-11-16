Семья погибшего при крушении самолета Lion Air подала иск против Boeing

Фото: самолет Lion Air (airsoc.com)

Иск в суд подали родители 26-летнего доктора Рио Нанда Пратама

Семья одного из пасажиров самолета, который потерпел крушение в Яванском море, подала иск против компании Boeing. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Jakarta Post.

Как сообщается, иск в суд американского штата Иллинойс подали родители 26-летнего доктора Рио Нанда Пратама.

Отметим, что за несколько недель до авиакатастрофы Boeing в Индонезии американская компания Southwest Airlines заменила два неисправных датчика системы управления полетов.

РБК-Украина писало, что в авиакатастрофе погибли 189 человек. Среди которых 20 сотрудников Министерства финансов Индонезии. Отметим, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа.

Позже на месте крушения самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air обнаружили останки 10 погибших.

29 октября в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. По словам гендиректора Lion Air Group Эдварда Сираита, у этого самолета ранее были технические неполадки, которые проявились во время перелета с острова Бали в Джакарты.