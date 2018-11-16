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Компания Southwest Airlines до крушения Lion Air заменила датчики в Boeing

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 11:12
Компания Southwest Airlines до крушения Lion Air заменила датчики в Boeing
Фото: Boeing 737 (gettyimages.com)

Участники расследования крушения самолета в Индонезии подтвердили, что речь идет о таких же датчиках, которые были у лайнера Lion Air

За три недели до авиакатастрофы Boeing в Индонезии, в результате которой погибли 189 человек, американская компания Southwest Airlines заменила два неисправных датчика системы управления полетов, аналогичных тем, которые были на борту индонезийского лайнера. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Как сообщается, в датчиках были неисправны сенсоры. В компании Southwest Airlines добавили, что по словам пилотов, они не могли воспользоваться автоматической настройкой режима работы двигателя.

После этого сенсоры заменили. Представитель добавила, что по меньшей мере один из них был отремонтирован. Участники расследования крушения самолета в Индонезии подтвердили, что речь идет о таких же датчиках, которые были у лайнера Lion Air.

В компании Southwest Airlines сообщили, что у самолетов компании не было проблем с датчиками угла атаки, предупреждения о которых разослала Boeing.

Напомним, на Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air была обнаружена неисправность датчика скорости.

Как известно, на борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

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