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Сім'я загиблого в катастрофі літака Lion Air подала позов проти Boeing

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 11:48
Сім'я загиблого в катастрофі літака Lion Air подала позов проти Boeing
Фото: літак Lion Air (airsoc.com)

Позов в суд подали батьки 26-річного доктора Ріо Нанда Пратама

Сім'я одного з пасажирів літака, який зазнав аварії в Яванському морі, подала позов проти компанії Boeing. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Jakarta Post.

Як повідомляється, позов в суд американського штату Іллінойс подали батьки 26-річного доктора Ріо Нанда Пратама.

Зазначимо, що за кілька тижнів до авіакатастрофи Boeing в Індонезії американська компанія Southwest Airlines замінила два несправних датчика системи управління польотів.

РБК-Україна писало, що в авіакатастрофі загинуло 189 осіб. Серед яких 20 співробітників Міністерства фінансів Індонезії. Зазначимо, українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу.

Пізніше на місці катастрофи літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air виявили останки 10 загиблих.

29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який летів з Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сираита, у цього літака раніше були технічні неполадки, які проявилися під час перельоту з острова Балі в Джакарти.

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