Семья Лукашенко и компании: кто попал под новые персональные санкции ЕС

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничения ввели против членов его семьи, бизнесменов, пропагандистов и компаний.
Всего в санкционном списке 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. Среди них:
"ЕС принял решение ввести замораживание активов и запрет на получение виз для 78 человек и 8 юридических лиц... Санкции сегодня обнародуют в официальном журнале ЕС", - написал Йозвяк.
По данным "Радио Свобода", в санкционном списке ЕС компании:
В списке также Олег Гайдукевич, Николай Карпенко, Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.
Ранее сообщалось, что 18 июня Европейский союз согласовал секторальные санкции против Беларуси.