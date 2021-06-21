Семья Лукашенко и компании: кто попал под новые персональные санкции ЕС

Всего в санкционном списке 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. Среди них:

бизнесмены,

депутаты,

пропагандисты,

прокуроры,

судьи,

милиционеры,

высокопоставленные военнослужащие,

члены семьи Лукашенко.

"ЕС принял решение ввести замораживание активов и запрет на получение виз для 78 человек и 8 юридических лиц... Санкции сегодня обнародуют в официальном журнале ЕС", - написал Йозвяк.

По данным "Радио Свобода", в санкционном списке ЕС компании:

МАЗ,

БелАЗ,

"Белаэронавигация",

Bremino Group,

Globalcustom,

"Новая нефтяная компания",

Logex и Sohra.

В списке также Олег Гайдукевич, Николай Карпенко, Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.