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Семья Лукашенко и компании: кто попал под новые персональные санкции ЕС

Автор: РБК-Украина

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничения ввели против членов его семьи, бизнесменов, пропагандистов и компаний.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Всего в санкционном списке 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. Среди них:

  • бизнесмены,
  • депутаты,
  • пропагандисты,
  • прокуроры,
  • судьи,
  • милиционеры,
  • высокопоставленные военнослужащие,
  • члены семьи Лукашенко.

"ЕС принял решение ввести замораживание активов и запрет на получение виз для 78 человек и 8 юридических лиц... Санкции сегодня обнародуют в официальном журнале ЕС", - написал Йозвяк.

По данным "Радио Свобода", в санкционном списке ЕС компании:

  • МАЗ,
  • БелАЗ,
  • "Белаэронавигация",
  • Bremino Group,
  • Globalcustom,
  • "Новая нефтяная компания",
  • Logex и Sohra.

В списке также Олег Гайдукевич, Николай Карпенко, Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.

Ранее сообщалось, что 18 июня Европейский союз согласовал секторальные санкции против Беларуси.

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