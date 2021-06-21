Сім'я Лукашенка та компанії: хто потрапив під нові персональні санкції ЄС

Всього у санкційному списку 78 офіційних осіб та 8 підприємців. Серед них:

бізнесмени,

депутати,

пропагандисти,

прокурори,

судді,

міліціонери,

високопоставлені військовослужбовці,

члени сім'ї Лукашенко.

"ЄС прийняв рішення ввести заморожування активів та заборону на отримання віз для 78 осіб та 8 юридичних осіб... Санкції сьогодні оприлюднять в офіційному журналі ЄС", - написав Йозвяк.

За даними "Радіо Свобода", у списку санкцій ЄС компанії:

МАЗ,

БелАЗ,

"Белаеронавігація",

Bremino Group,

Globalcustom,

"Нова нафтова компанія",

Logex і Sohra.

У списку також Олег Гайдукевич, Микола Карпенків, Геннадій Давидько, помічник прокурора Аліна Касьянчік, міністр оборони Віктор Хренін, журналісти Андрій Муковозчік і Сергій Гусаченко, прес-секретар МВС Ольга Чемоданова, а також бізнесмени Олексій Олексин і Олександр Зайцев.