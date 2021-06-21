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Сім'я Лукашенка та компанії: хто потрапив під нові персональні санкції ЄС

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Понеділок 21 червня 2021 13:12
Сім'я Лукашенка та компанії: хто потрапив під нові персональні санкції ЄС Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Євросоюз погодив новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. Обмеження ввели проти членів його сім'ї, бізнесменів, пропагандистів та компаній.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

Всього у санкційному списку 78 офіційних осіб та 8 підприємців. Серед них:

  • бізнесмени,
  • депутати,
  • пропагандисти,
  • прокурори,
  • судді,
  • міліціонери,
  • високопоставлені військовослужбовці,
  • члени сім'ї Лукашенко.

"ЄС прийняв рішення ввести заморожування активів та заборону на отримання віз для 78 осіб та 8 юридичних осіб... Санкції сьогодні оприлюднять в офіційному журналі ЄС", - написав Йозвяк.

За даними "Радіо Свобода", у списку санкцій ЄС компанії:

  • МАЗ,
  • БелАЗ,
  • "Белаеронавігація",
  • Bremino Group,
  • Globalcustom,
  • "Нова нафтова компанія",
  • Logex і Sohra.

У списку також Олег Гайдукевич, Микола Карпенків, Геннадій Давидько, помічник прокурора Аліна Касьянчік, міністр оборони Віктор Хренін, журналісти Андрій Муковозчік і Сергій Гусаченко, прес-секретар МВС Ольга Чемоданова, а також бізнесмени Олексій Олексин і Олександр Зайцев.

Раніше повідомлялося, що 18 червня Європейський союз погодив секторальні санкції проти Білорусі.

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