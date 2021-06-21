Сім'я Лукашенка та компанії: хто потрапив під нові персональні санкції ЄС
Євросоюз погодив новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. Обмеження ввели проти членів його сім'ї, бізнесменів, пропагандистів та компаній.
Всього у санкційному списку 78 офіційних осіб та 8 підприємців. Серед них:
- бізнесмени,
- депутати,
- пропагандисти,
- прокурори,
- судді,
- міліціонери,
- високопоставлені військовослужбовці,
- члени сім'ї Лукашенко.
"ЄС прийняв рішення ввести заморожування активів та заборону на отримання віз для 78 осіб та 8 юридичних осіб... Санкції сьогодні оприлюднять в офіційному журналі ЄС", - написав Йозвяк.
За даними "Радіо Свобода", у списку санкцій ЄС компанії:
- МАЗ,
- БелАЗ,
- "Белаеронавігація",
- Bremino Group,
- Globalcustom,
- "Нова нафтова компанія",
- Logex і Sohra.
У списку також Олег Гайдукевич, Микола Карпенків, Геннадій Давидько, помічник прокурора Аліна Касьянчік, міністр оборони Віктор Хренін, журналісти Андрій Муковозчік і Сергій Гусаченко, прес-секретар МВС Ольга Чемоданова, а також бізнесмени Олексій Олексин і Олександр Зайцев.
Раніше повідомлялося, що 18 червня Європейський союз погодив секторальні санкції проти Білорусі.