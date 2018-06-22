У родини Жебрівського проблеми з прозорістю бізнесу в Німеччині, - DW

Дочка Жебрівського не розкрила інформацію про бенефіціарів сімейного бізнесу у Німеччині

У родини нового аудитора Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського проблеми з прозорістю фармацевтичного бізнесу в Німеччині. Про це пише DW.

Повідомляється, що під Франкфуртом-на-Майні працює компанія Vital Pharma GmbH, яка належить родині Жебрівських і близько 10 років торгує сировиною для виробництва медпрепаратів, а її річний оборот становить близько 3 млн євро.

Виконавчим директором Vital Pharma GmbH є дочка Павла Жебрівського Анна. До 1 жовтня минулого року до німецького Реєстру прозорості вона мала внести імена всіх бенефіціарів. DW стверджує, що вона цього не зробила, і компанії загрожує штраф до 100 тис. євро.

За даними реєстрів, Vital Pharma GmbH належить нідерландському холдингу FARMAK GROUP N. V., кінцевим бенефіціаром якої є сестра Жебрівського Філя Жебровська. Таким чином, німецька компанія входить до Української групи компаній "Фармак". У той же час нідерландський холдинг належить холдингу з Люксембургу Farmak Holdings S.à r.l. Зазначимо, ці країни пропонують привабливі моделі мінімізації податків. Однак люксембурзький холдинг, у свою чергу, належить кіпрській F. I. & P. HOLDINGS LIMITED, чий контрольний пакет належить Філі Жебровській, а 10% - Павлу Жебрівському.

У той же час багато що вказує на те, що у самого Жебрівського в фармацевтичному бізнесі фінансові інтереси значно ширші, ніж формально має міноритарний акціонер. Зокрема, задекларована матеріальна допомога від "Фармак" в 1 млн гривень свідчить про його вплив на загальний сімейний бізнес.

DW зазначає, що їм не вдалося отримати від дочки Жебрівського пояснення, чому вона не внесла дані про кінцевих бенефіціарів до Реєстру прозорості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Павла Жебрівського.