Минздраву разрешили использовать 70 млн гривен на лечение украинцев за рубежом

Иллюстративное фото (УНИАН)

Данные средства являются остатками на счетах зарубежных клиник

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил лечение украинцев за рубежом за счет остатков средств в иностранных клиниках. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что правительство внесло соответствующие изменения в постановление №175 от 22 февраля 2017 года. Это позволит на неиспользованные средства на счетах иностранных клиник провести лечение около 20 тяжелобольных пациентов.

Всего по состоянию на 24 октября на учете пациентов, которые нуждаются в лечении за рубежом, находятся 59 украинцев. На их лечение необходимо более 200 млн гривен. В этом году в зарубежные клиники направили уже 177 пациентов (общая сумма около 491 млн гривен).

Отметим, по состоянию на 11 октября на счетах зарубежных клиник находилось около 70,2 млн гривен.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в начале октября на лечение украинцев за рубежом направили еще более 100 млн гривен. Дополнительные средства выделили за счет сокращения финансирования программы гарантий медицинского обслуживания населения.

До этого в сентябре в Минздраве заявляли, что недофинансирование на лечение украинцев за рубежом составляет более 381 млн гривен.