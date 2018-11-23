Сім'ї 55 загиблих у катастрофі MH17 подали на Росію до ЄСПЛ

Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Адвокат однієї з родин зазначив, що Москва надавала "докази", які пізніше виявилися фальшивкою

Родичі 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на Донбасі, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NOS.

Адвокат однієї з родин зазначив, що Росія не надала важливої інформації Міжнародній слідчій групі (JIT). Він відзначив, що Москва надавала "докази", які пізніше виявилися фальшивкою.

Позов надійшов до суду в Страсбурзі, бо вже минуло шість місяців відтоді, як Міжнародна слідча група представила на прес-конференції докази причетності Росії до трагедії. Відповідно до правил суду позов потрібно подати протягом шести місяців після того, як стало відомо про нові факти. Якщо позов буде прийнятий, то процедура його розгляду може тривати від п'яти до семи років.

Нагадаємо, в липні цього року Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17 на Донбасі.

Завдяки ратифікації угоди стане можливим співробітництво між компетентними органами двох держав. Зокрема, угодою визначається порядок і особливості виконання певних процесуальних дій для ефективного розслідування і засудження причетних до катастрофи осіб, в рамках судової системи Нідерландів.

Також угодою регламентується процес передачі Нідерландам справ, виконання запитів Нідерландів про участь обвинувачених, а також свідків або експертів у судовому процесі на території Нідерландів в режимі відео-конференції.

Також раніше міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що співробітники Головного розвідувального управління Російської Федерації намагалися викрасти інформацію про розслідування катастрофи MH17 на Донбасі.