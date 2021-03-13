Семье убитого афроамериканца Джорджа Флойда выплатят 27 млн долларов компенсации

Власти города Миннеаполис (США) выплатят семьи афроамериканца Джорджа Флойда 27 млн долларов. Убийство Флойда вызвало массовые протесты в Соединенных Штатах.
Об этом пишет "Голос Америки".
Сестра погибшего Бриджет Флойд считет эту компенсацию шагом "на трагическом пути по восстановлению справедливости для Джорджа Флойда".
"Эта сумма означает, что смерть темнокожего человека от рук полиции больше не будет считаться чем-то обыденным, неважным или не заслуживающим последствий", - заявил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп.
В мае 2020 года во время задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.
Офицер Дерек Шовен, который держал ногу на шее погибшего, был арестован 29 мая.
Смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в США и других странах мира.
10 марта 2021 года суд в Миннесоте (США) приступил к отбору присяжных в рамках судебного процесса по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.