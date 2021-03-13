Сім'ї вбитого афроамериканця Джорджа Флойда виплатять 27 млн доларів компенсації

Сестра загиблого Бріджет Флойд вважає цю компенсацію кроком "на трагічному шляху по відновленню справедливості для Джорджа Флойда".

"Ця сума означає, що смерть темношкіру людину від рук поліції більше не вважатиметься чимось буденним, неважливим або не заслуговує наслідків", - заявив адвокат сім'ї Флойда Бенджамін Крамп.

У травні 2020 року під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.