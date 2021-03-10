Убийство афроамериканца Джорджа Флойда: суд приступил к отбору присяжных

Суд в Миннесоте (США) приступил к отбору присяжных в рамках судебного процесса по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В убийстве обвиняют полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина.

Полицейского обвиняют в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве. Прокуроры также попросили добавить третью статью – убийство третьей степени.

Судья Питер Кэхилл из окружного суда округа Хеннепин начал процесс вопреки возражениям государственных обвинителей. Они утверждают, что судебное разбирательство по столь громкому делу не должно начинаться до тех пор, пока суд более высокой инстанции не решит, сколько уголовных обвинений должно предъявить Шовину.

Напомним, в мае 2020 года во время задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Офицер Дерек Шовен, который держал ногу на шее погибшего, был арестован 29 мая.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в США и других странах мира.

В октябре прошлого года Шовина освободили из тюрьмы под залог в размере 1 миллиона долларов. Он и еще трое офицеров были уволены из полиции на следующий день после того, как Флойд погиб при задержании.