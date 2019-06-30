Семь стран готовят резолюцию по решению ПАСЕ

Маршал сената Польши Станислав Карчевский заявил, что семь стран, среди которых Украина и Польша, готовят совместную резолюцию по решению о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам Карчевського, совместную декларацию по решению о возвращении российской делегации в ПАСЕ готовят Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия. Он добавил, что в ближайшее время представители этих стран обсудят дальнейшие совместные шаги.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, это будет сделать очень трудно. Зато мы говорили о проведении совместной встречи как можно быстрее", - рассказал он.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Канады выразило беспокойство из-за решения Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении права голоса российской делегации. В ведомстве отметили, что Россия не выполнила условия для возвращения в состав организации.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский заявил, что возвращение России в ПАСЕ не дает оснований надеяться на то, что Москва прекратит нарушать международное право и вести агрессивную политику в отношении Украины.