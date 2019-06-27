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Решение ПАСЕ по России не остановит войну на Донбассе, - МИД Польши

Новости » Политика    27.06.2019 - 11:20
Решение ПАСЕ по России не остановит войну на Донбассе, - МИД Польши
Фото: Шимон Шинковський (stmegi com)

В Польше считают, что Россия будет и дальше нарушать международное право

Возвращение РФ в ПАСЕ не дает оснований надеяться на то, что Россия прекратит нарушать международное право и вести агрессивную политику в отношении Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский в эфире телеканала TVP.INFO.

Шинковский заявил, что после решения ПАСЕ не прекратится война на Донбассе. По его словам, поведение России на протяжении последних 10-15 лет свидетельствует, что достаточная эффективность таких методов относительно Москвы очень сомнительна.

"Надеяться, что такое решение устранит нарушения Россией международного права, прекратит войну с Украиной, отдаст Крым правомерному владельцу, то есть украинской нации, на мой взгляд, бесполезно", - сказал Шинковський.

Напомним, вчера ПАСЕ вернула российскую делегацию с полными правами. До этого была принята резолюция с соответствующим решением. За нее проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались. В полном составе резолюцию поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии. После этого украинская делегация заявила, что приостанавливает свое участие в сессии ПАСЕ.

Добавим, что президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун исключает возможности возвращения российской делегации в ПА НАТО.

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