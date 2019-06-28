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Канада обеспокоена возвращением России в ПАСЕ

Новости » Политика    28.06.2019 - 11:06
Канада обеспокоена возвращением России в ПАСЕ
Иллюстративное фото (openCanada.org)

В МИД Канады выразили обеспокоенность из-за решения ПАСЕ

Министерство иностранных дел Канады выразило обеспокоенность из-за решения Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении права голоса российской делегации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Канады в Twitter.

В канадском внешнеполитическом ведомстве отметили, что международное сообщество должно продолжать возлагать на Россию ответственность за нарушения международного права и посягательство на территориальную целостность Украины.

"Канада обеспокоена решением Парламентской ассамблеи Совета Европы безусловно восстановить право голоса для России. Мы должны продолжать возлагать на Россию ответственность за ее нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Канада обеспокоена возвращением России в ПАСЕ

Напомним, ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский заявил, что возвращение России в ПАСЕ не дает оснований надеяться на то, что Москва прекратит нарушать международное право и вести агрессивную политику в отношении Украины.

РБК-Украина писало, что по словам временно поверенного в делах США Уильяма Тейлора, Вашингтон выступает против возвращения делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Кроме того, решение о возвращении России в ПАСЕ также раскритиковали в Эстонии, Литве и Латвии. Представители стран Балтии подчеркнули, что Россия не устранила причины, из-за которых потеряла право голоса в организации.

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