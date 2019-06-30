Сім країн готують резолюцію щодо рішення ПАРЄ

Фото: Станіслав Карчевський (newspix.pl)

Країни найближчим часом обговорять спільні кроки

Маршал сенату Польщі Станіслав Карчевський заявив, що сім країн, серед яких Україна та Польща, готують спільну резолюцію щодо рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За словами Карчевського, спільну декларацію щодо рішення про повернення російської делегації в ПАРЄ готують Польща, Україна, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина та Грузія. Він додав, що найближчим часом представники цих країн обговорять подальші спільні кроки.

"Ми на цю тему розмовляли вчора. Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн мені говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення спільної зустрічі якомога швидше", - розповів він.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Канади висловило занепокоєння через рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення права голосу російській делегації. У відомстві зазначили, що Росія не виконала умови для повернення до складу організації.

Як писало РБК-Україна, заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський заявив, що повернення Росії в ПАРЄ не дає підстав сподіватися на те, що Москва припинить порушувати міжнародне право та вести агресивну політику щодо України.