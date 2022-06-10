Семь "прилетов": враг из минометов обстрелял Сумскую область

"Между 2 и 3 часом ночи враг открывал огонь из миномета по территории Середино-Будской общины. 7 прилетов. Жертв и разрушений нет", - написал Живицкий.

Напомним, вчера россияне совершили ряд атак на населенные пункты Сумской области. Для этого использовали дроны-камикадзе.

Добавим, днем ранее под ударом оказались Эсманская община, Шосткинский район, Середина-Буда, Краснопольский район.

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