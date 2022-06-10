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Сім "прильотів": ворог з мінометів обстріляв Сумську область

Фото: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі вчергове обстріляв Сумську область. Ворог з міномета сім разів бив по Середино-Будській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномета по території Середино-Будської громади. 7 прильотів. Жертв та руйнувань немає", - написав Живицький.

Нагадаємо, вчора росіяни здійснили низку атак на населені пункти Сумської області. Для цього використовували дрони-камікадзе.

Додамо, днем раніше під ударом опинилися Есманська громада, Шосткинський район, Середина-Буда, Краснопільський район.

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