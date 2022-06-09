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Россияне использовали дронов-камикадзе для атак Сумской области, - глава ОВА

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Четверг 09 июня 2022 22:08
Россияне использовали дронов-камикадзе для атак Сумской области, - глава ОВА Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook.com/zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 9 июня, россияне совершили ряд атак на населенные пункты Сумской области. Для этого использовали дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Россияне сбрасывают бомбы на наши пограничные громады с дронов. Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами", - рассказал Живицкий.

Также он добавил, что примерно в 16 часов россияне скинули осколочный гранатометный выстрел. Все происшествия произошли на территории Краснопольской громады.

По словам Живицкого, пострадавших людей нет. При этом в результате атак повреждено одно здание.

Напомним, ранее стало известно, что в течение 8 июня россияне обстреливали населенные пункты Сумской области. Под ударом оказались Эсманская община, Шосткинский район, Середина-Буда, Краснопольский район.

Также мы писали, что российские захватчики 7 июня произвели обстрелы трех общин и Шосткинского района Сумской области. Враг применял минометы.

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