Россияне использовали дронов-камикадзе для атак Сумской области, - глава ОВА

В четверг, 9 июня, россияне совершили ряд атак на населенные пункты Сумской области. Для этого использовали дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Россияне сбрасывают бомбы на наши пограничные громады с дронов. Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами", - рассказал Живицкий.

Также он добавил, что примерно в 16 часов россияне скинули осколочный гранатометный выстрел. Все происшествия произошли на территории Краснопольской громады.

По словам Живицкого, пострадавших людей нет. При этом в результате атак повреждено одно здание.