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Российские самолеты нанесли два авиаудара по Сумской области

Новина українською →
Украина, Среда 08 июня 2022 21:16
Российские самолеты нанесли два авиаудара по Сумской области Фото: российские самолеты нанесли два авиаудара по Сумской области (фото vechirniyKyiv.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В течение всего дня россияне обстреливали населенные пункты Сумской облсти. Под ударом оказались Эсманская община, Шосткинский район, Середина-Буда, Краснопольский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, сегодня, после 11 утра состоялся минометный обстрел Эсманской общины. Было около 10 прилетов.

После обеда враг также открывал огонь по территориям Хотинской и Юнаковской общин.

В Шосткинском районе в результате обстрела разрушено помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Его открыли в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. На войне оно не используется.

"Около 15 часов - 6 прилетов - минометный огонь по территории Середино-Будской общины. Также прослушивались пулеметные очереди. Попадание в хозяйственную гражданскую постройку", - написал Живицкий.

Он добавил, что после 16 часов российские самолеты нанесли два авиаудара по Краснопольской общине. Ранен 1 человек и уничтожен 1 автомобиль.

Напомним, недавно россияне также с самолетов обстреляли Сумскую область. В целом по территории области были запущены 6 ракет "воздух-земля". Обстрел велся с территории России.

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