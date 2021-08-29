Семь лет боролся за жизнь. Умер Герой Украины Петраковский
После семи лет болезни из жизни ушел выпускник Национальной академии сухопутных войск Герой Украины подполковник Александр Петраківський. Мужчине было 33 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука.
Отметим, что 20 июля 2014 года Петраковский получил тяжелое ранение головы в результате атаки боевиков из засады. Мужчина обеспечивал прохождение военной техники ВСУ и военнослужащих "Айдара" в аэропорт Луганск и несмотря на ранения продолжал координировать действия группы и выносил раненых в безопасное место.
"Офицер завершил наше учебное заведение в 2009 году по специальности "боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений", после чего проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения", - отметил Ткачук.
После хирургических вмешательств Александр проходил сложную реабилитацию.