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Семь лет боролся за жизнь. Умер Герой Украины Петраковский

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Житомир, Воскресенье 29 августа 2021 22:21
Семь лет боролся за жизнь. Умер Герой Украины Петраковский Фото: Герой Украины подполковник Александр Петраківський (facebook.com, Олександр Петраківський)
Автор: Сергей Пышкин

После семи лет болезни из жизни ушел выпускник Национальной академии сухопутных войск Герой Украины подполковник Александр Петраківський. Мужчине было 33 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука.

Отметим, что 20 июля 2014 года Петраковский получил тяжелое ранение головы в результате атаки боевиков из засады. Мужчина обеспечивал прохождение военной техники ВСУ и военнослужащих "Айдара" в аэропорт Луганск и несмотря на ранения продолжал координировать действия группы и выносил раненых в безопасное место.

"Офицер завершил наше учебное заведение в 2009 году по специальности "боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений", после чего проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения", - отметил Ткачук.

После хирургических вмешательств Александр проходил сложную реабилитацию.

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