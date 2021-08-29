Сім років боровся за життя. Помер Герой України Петраківський

Після семи років хвороби з життя пішов випускник Національної академії сухопутних військ, Герой України підполковник Олександр Петраківський. Чоловікові було 33 роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука.

Відзначимо, що 20 липня 2014 року Петраківський отримав важке поранення голови внаслідок атаки бойовиків з засідки. Чоловік забезпечував проходження військової техніки ЗСУ та військовослужбовців "Айдару" до аеропорту Луганськ й попри поранення продовжував координувати дії групи та виносив поранених у безпечне місце.

"Офіцер завершив наш навчальний заклад 2009 року за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів", після чого проходив службу в одній з елітних військових частин спеціального призначення", - відзначив Ткачук.

Після хірургічних втручань Олександр проходив складну реабілітацію.