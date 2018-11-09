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Семь команд обеспечили себе путевки в 1/16 финала Лиги Европы

Новости » Спорт    09.11.2018 - 09:07

Киевское "Динамо" пока только приблизилось к плей-офф

По итогам четвертого тура группового этапа Лиги Европы семь команд обеспечили себе путевку в 1/16 финала. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Первыми в плей-офф вышли лондонский "Челси" из группы L, франкфуртский "Айнтрахт" и римский "Лацио" (оба - группа H).

По итогам второй сессии поединков за ними следуют лондонский "Арсенал" из группы E, загребское "Динамо" из группы D, леверкузенский "Байер" и швейцарский "Цюрих", выступающие в группе А.

По итогам группового турнира в 1/16 финала попадут 12 победителей групп и 12 команд, которые займут вторые места. К ним присоединятся 8 клубов, которые займут третьи места в групповом турнире Лиги чемпионов.

Напомним, киевское "Динамо" делит лидирство в группе К и приблизилось к выходу в плей-офф ЛЕ.

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