Сім команд забезпечили собі путівки в 1/16 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" поки лише наблизилось до плей-офф

За підсумками четвертого туру групового етапу Ліги Європи сім команд забезпечили собі путівку в 1/16 фіналу. Про цьому повідомляється на сайті УЄФА.

Першими в плей-офф вийшли лондонський "Челсі" з групи L, франкфуртський "Айнтрахт" і римський "Лаціо" (обидва - група H).

За підсумками другої сесії поєдинків за ними слідують лондонський "Арсенал" з групи E, загребське "Динамо" з групи D, леверкузенський "Байєр" і швейцарський "Цюріх", що виступають в групі А.

RESULTS



64 goals scored

7 teams through to the round of 32



Arsenal

Chelsea

Frankfurt

Dinamo Zagreb

Lazio

Leverkusen

Zurich#UEL pic.twitter.com/ANPXcHbLpd — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 8, 2018

За підсумками групового турніру в 1/16 фіналу потраплять 12 переможців груп і 12 команд, що посядуть другі місця. До них приєднаються 8 клубів, які займуть треті місця в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, київське "Динамо" ділить лідірство в групі К і наблизилося до виходу в плей-офф ЛЄ.