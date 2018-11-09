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Сім команд забезпечили собі путівки в 1/16 фіналу Ліги Європи

Новини » Спорт    09.11.2018 - 09:07

Київське "Динамо" поки лише наблизилось до плей-офф

За підсумками четвертого туру групового етапу Ліги Європи сім команд забезпечили собі путівку в 1/16 фіналу. Про цьому повідомляється на сайті УЄФА.

Першими в плей-офф вийшли лондонський "Челсі" з групи L, франкфуртський "Айнтрахт" і римський "Лаціо" (обидва - група H).

За підсумками другої сесії поєдинків за ними слідують лондонський "Арсенал" з групи E, загребське "Динамо" з групи D, леверкузенський "Байєр" і швейцарський "Цюріх", що виступають в групі А.

За підсумками групового турніру в 1/16 фіналу потраплять 12 переможців груп і 12 команд, що посядуть другі місця. До них приєднаються 8 клубів, які займуть треті місця в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, київське "Динамо" ділить лідірство в групі К і наблизилося до виходу в плей-офф ЛЄ.

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