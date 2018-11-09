Сім команд забезпечили собі путівки в 1/16 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" поки лише наблизилось до плей-офф
За підсумками четвертого туру групового етапу Ліги Європи сім команд забезпечили собі путівку в 1/16 фіналу. Про цьому повідомляється на сайті УЄФА.
Першими в плей-офф вийшли лондонський "Челсі" з групи L, франкфуртський "Айнтрахт" і римський "Лаціо" (обидва - група H).
За підсумками другої сесії поєдинків за ними слідують лондонський "Арсенал" з групи E, загребське "Динамо" з групи D, леверкузенський "Байєр" і швейцарський "Цюріх", що виступають в групі А.
RESULTS— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 8, 2018
64 goals scored
7 teams through to the round of 32
Arsenal
Chelsea
Frankfurt
Dinamo Zagreb
Lazio
Leverkusen
Zurich#UEL pic.twitter.com/ANPXcHbLpd
За підсумками групового турніру в 1/16 фіналу потраплять 12 переможців груп і 12 команд, що посядуть другі місця. До них приєднаються 8 клубів, які займуть треті місця в груповому турнірі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, київське "Динамо" ділить лідірство в групі К і наблизилося до виходу в плей-офф ЛЄ.