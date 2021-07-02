Сельскохозяйственные земли будут расти в цене на 7-10% ежегодно, - Минагрополитики

Глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю ежегодно. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10%.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Что касается роста стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, рост будет около 7-10 процентов ежегодно, поскольку украинская земля является недооцененной, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены... Мы убеждены, что цена будет постоянно расти", - сказал министр.

Напомним, ранее Лещенко спрогнозировал, что средняя цена земли по стране после открытия рынка составит около 2 тысяч долларов за гектар. Затем она может вырасти в несколько раз.

Как писало РБК-Украина, глава Минагрополитики заявил, что в Украине существовал "теневой" рынок земли. По его словам, в последний день запуска рынка земли проходили еще десятки соглашений между юрлицами по купле-продаже земли.

Так, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый ВР в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года.