Какой будет цена земли после открытия рынка: прогноз министра агрополитики

Министр агарной политики Роман Лещенко прогнозирует, что средняя цена земли по стране после открытия рынка составит около 2 тысяч долларов за гектар. Затем она может вырасти в несколько раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра изданию " BBC Украина ".

Лещенко убежден - при условии проведения ряда реформ стоимость земли в Украине может даже превысить стоимость земли в Польше. По данным Евростата, в 2019 году средняя цена земли в Польше составляла 11 тысяч евро за гектар.

"На стоимость актива влияет конкуренция, наличие справедливого суда, верховенства права, защиты инвестиций, институтов, которые дают возможность полноценно работать на земле. Речь идет об инструментах финансирования, цивилизованного рынка труда, инструментах прозрачного налогообложения, качественной системе контроля со стороны государства", - сказал министр.

Лешенко напомнил, что цена продажи не может быть меньше, чем нормативно-правовая оценка - около 27-28 тысяч гривен за гектар.

"Мы в законе указали минимально допустимую цену в Украине. Люди не будут продавать за бесценок. Они сегодня понимают, что земля - это ценный актив - потому что сегодня в мире глобальная потребность в продовольствии", - добавил он.