В Украине существовал "теневой" рынок земли, - Лещенко

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что в Украине существовал "теневой" рынок земли. По его словам, в последний день запуска рынка земли проходили еще десятки соглашений между юрлицами по купле-продаже земли.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"В последний день запуска рынка земли проходили еще десятки соглашений между юрлицами, которые проводили операции купли-продажи. Тем самым мы подтверждаем, что в Украине фактически существовал рынок, который был абсолютно нерегулируемым", - сказал глава Минагрополитики.

Он подчеркнул, что операции внимательно отслеживали через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Государственный земельный кадастр.

Напомним, Лещенко прогнозирует, что средняя цена земли по стране после открытия рынка составит около 2 тысяч долларов за гектар. Затем она может вырасти в несколько раз.

Как писало РБК-Украина, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый ВР в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года. С этого дня украинцы смогут покупать и продавать землю.