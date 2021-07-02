Сільськогосподарські землі зростатимуть у ціні на 7-10% щороку, - Мінагрополітики

Глава Міністерства аграрної політики Роман Лещенко спрогнозував, як буде підвищуватися ціна на землю щороку. За його словами, вартість земділянок сільськогосподарського призначення буде зростати на 7-10%.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній раді.

"Що стосується зростання вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення. За нашими оцінками, зростання буде близько 7-10 відсотків щороку, оскільки українська земля є недооцінена, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни... Ми маємо переконання, що ціна буде постійно зростати", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Лещенко спрогнозував, що середня ціна землі по країні після відкриття ринку складе близько 2 тисяч доларів за гектар. Потім вона може вирости в кілька разів.

Як писало РБК-Україна, глава Мінагрополітики заявив, що в Україні існував "тіньовий" ринок землі. За його словами, в останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами з купівлі-продажу землі.

Так, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий ВР торік, набрав чинності з 1 липня 2021 року.