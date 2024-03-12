UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Село Тьоткіно у Курській області перейшло під контроль добровольців, - ЛСР

Фото: село Тьоткіно у Курській області перейшло під контроль добровольців 12 березня (censor net)
Автор: Наталія Гурковська

Населений пункт Тьоткіно в Курській області (Росія) перейшов під контроль добровольців після прориву кордону 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії".

"Смт. Тьоткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил", - йдеться у повідомленні.

За словами добровольців, регулярна армія РФ стрімко залишає селище та позиції позаду, кидає важку техніку.

Прорив кордону РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори".

З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. До цього в коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону РФ.

Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи те, що відбувається в Росії, зазначив, що очікувати докорінної зміни ситуації не варто. Найімовірніше йдеться про інформаційно-силову акцію, яка демонструє, що картинка російських пропагандистів відрізняється від буднів росіян.

Для довідки

Тьоткіно - селище міського типу в Глушківському районі Курської області Росії. Безпосередньо по околиці селища (частково річкою Сейм) проходить державний кордон Росії з Україною (Сумська область).

Село Тьоткіно у Курській області перейшло під контроль добровольців 12 березня (google.com)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКурская областьВійна в Україні