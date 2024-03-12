Село Тьоткіно у Курській області перейшло під контроль добровольців, - ЛСР

Населений пункт Тьоткіно в Курській області (Росія) перейшов під контроль добровольців після прориву кордону 12 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії".
"Смт. Тьоткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил", - йдеться у повідомленні.
За словами добровольців, регулярна армія РФ стрімко залишає селище та позиції позаду, кидає важку техніку.
12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори".
З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. До цього в коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону РФ.
Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи те, що відбувається в Росії, зазначив, що очікувати докорінної зміни ситуації не варто. Найімовірніше йдеться про інформаційно-силову акцію, яка демонструє, що картинка російських пропагандистів відрізняється від буднів росіян.
Тьоткіно - селище міського типу в Глушківському районі Курської області Росії. Безпосередньо по околиці селища (частково річкою Сейм) проходить державний кордон Росії з Україною (Сумська область).
Село Тьоткіно у Курській області перейшло під контроль добровольців 12 березня (google.com)
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