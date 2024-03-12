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Село Теткино в Курской области перешло под контроль добровольцев, - ЛСР

Фото: село Теткино в Курской области перешло под контроль добровольцев 12 марта (censor net)
Автор: Наталия Гурковская

Населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев после прорыва границы, начавшегося 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион "Свобода России", suspilne.media.

Обновлено. Как пишет suspilne.media, по состоянию на 15:00 бои за поселок Теткино еще продолжаются.

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"Пгт. Теткино, Курской области полностью под контролем российских освободительных сил", - говорится в сообщении "Легиона".

По словам добровольцев, регулярная армия РФ стремительно покидает поселок и позиции позади, бросает тяжелую технику.

Прорыв границы РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" выложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".

Из оказавшегося в распоряжении РБК-Украина перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. До этого в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ.

Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя происходящее в России, отметил, что ожидать коренного изменения ситуации не стоит. Скорее всего, речь идет об информационно-силовой акции, которая демонстрирует, что картинка российских пропагандистов отличается от будней россиян.

Для справки

Теткино - поселок городского типа в Глушковском районе Курской области России. Непосредственно по окраине поселка (частично по реке Сейм) проходит государственная граница России с Украиной (Сумская область).

Село Теткино в Курской области перешло под контроль добровольцев 12 марта (google.com)

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