У селищі Слобожанське Харківської області відновили теплопостачання, - ОВА

У Харківській області продовжуються роботи з повернення до нормального життя після атак окупантів. Процес стабілізації ситуації в регіоні триває постійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Посадовець зазначив, що станом 10 грудня було повністю відновлене теплопостачання в помешканнях жителів смт Слобожанське, що в Чугуївському районі.
"Це дуже важливо, адже без тепла після російських обстрілів залишалося близько 15 тисяч людей. У селищі опалення на 90% централізоване", - пояснив Синєгубов.
Також, за словами глави ОВА, під інтенсивними ударами ворогами залишається Куп’янський район, тому волонтери та місцева влада продовжують добровільну евакуацію. У грудні допомогли виїхати вже 290 людям.
Нагадаємо, окупанти масовано обстріляли Харківську область ракетами та артилерією. Внаслідок ударів ворога загинув цивільний.
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