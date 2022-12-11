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У селищі Слобожанське Харківської області відновили теплопостачання, - ОВА

Фото: У селищі Слобожанське Харківської області відновили теплопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Харківській області продовжуються роботи з повернення до нормального життя після атак окупантів. Процес стабілізації ситуації в регіоні триває постійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Посадовець зазначив, що станом 10 грудня було повністю відновлене теплопостачання в помешканнях жителів смт Слобожанське, що в Чугуївському районі.

"Це дуже важливо, адже без тепла після російських обстрілів залишалося близько 15 тисяч людей. У селищі опалення на 90% централізоване", - пояснив Синєгубов.

Також, за словами глави ОВА, під інтенсивними ударами ворогами залишається Куп’янський район, тому волонтери та місцева влада продовжують добровільну евакуацію. У грудні допомогли виїхати вже 290 людям.

Нагадаємо, окупанти масовано обстріляли Харківську область ракетами та артилерією. Внаслідок ударів ворога загинув цивільний.

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харковВійна Росії проти України