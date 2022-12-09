Росіяни артилерією та ракетами обстріляли Харківську область: є постраждалі

Російські війська вчора масовано обстріляли Харківську область ракетами та артилерією. Внаслідок ударів ворога є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

У Куп'янську внаслідок обстрілів горіли складські приміщення продовольчого підприємства. Без постраждалих.

Увечері росіяни вдарили ракетами по Безлюдівській громаді у Харківському районі. Ворожі обстріли пошкодили будинки, горіли господарчі споруди, автомобілі.

Близько 21:00 внаслідок ракетних ударів у Пісочинській громаді були пошкоджені приватні домоволодіння, дахи будинків, господарчі споруди.

За даними Синєгубова, постраждали четверо осіб: жінки 41 та 64 років, їхній стан середній, 40-річний чоловік перебуває у важкому стані. Одному постраждалому надали допомогу на місці.

Нагадаємо, вчора поблизу Харкова пролунали вибухи, пізніше стало відомо про обстріл з боку окупантів, частину ракет збили сили ППО.

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