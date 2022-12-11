В поселке Слобожанское Харьковской области возобновили теплоснабжение, - ОВА

В Харьковской области продолжаются работы по возвращению к нормальной жизни после атак оккупантов. Процесс стабилизации ситуации в регионе идет постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Чиновник отметил, что по состоянию на 10 декабря было полностью восстановлено теплоснабжение в жилищах жителей пгт Слобожанское, что в Чугуевском районе.

"Это очень важно, ведь без тепла после российских обстрелов оставалось около 15 тысяч человек. В поселке отопление на 90% централизовано", - пояснил Синегубов.

Также, по словам главы ОВА, под интенсивными ударами врагами остается Купянский район, поэтому волонтеры и местные власти продолжают добровольную эвакуацию. В декабре помогли уехать уже 290 людям.