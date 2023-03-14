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До селища Ялта Донецької області прибуло підкріплення окупантів, - Генштаб

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Донецька область, Вівторок 14 березня 2023 18:36
До селища Ялта Донецької області прибуло підкріплення окупантів, - Генштаб Фото: до селища Ялта Донецької області прибуло підкріплення окупантів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На території прибережних турбаз і пансіонатів селища Ялта Донецької області протягом останніх декількох діб було розміщено додатково близько тисячі військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У зв’язку з цим повністю перекрито найближчі вулиці та вся пляжна зона, розставлені додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів. Помічено обладнання інженерних загороджень та окопів і бліндажів на самій території баз відпочинків в безпосередній близькості до місць базування окупантів. Також збільшено кількість навчальних стрільб з різних видів озброєння в напрямку моря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський наступ в районі окупованого Донецька наразі видихнувся, ворог потребує часу на відновлення втрат.

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