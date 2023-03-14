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В поселок Ялта Донецкой области прибыло подкрепление оккупантов, - Генштаб

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Донецкая область, Вторник 14 марта 2023 18:36
В поселок Ялта Донецкой области прибыло подкрепление оккупантов, - Генштаб Фото: в поселок Ялта Донецкой области прибыло подкрепление окупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На территории прибрежных турбаз и пансионатов поселка Ялта Донецкой области за последние несколько суток было размещено дополнительно около тысячи военнослужащих РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В связи с этим полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей. Замечено оборудование инженерных заграждений и окопов и блиндажей на территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов. Также увеличено количество обучающих стрельб с разных видов вооружения в направлении моря", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российское наступление в районе оккупированного Донецка в данный момент выдохлось, враг требует времени на восстановление потерь.

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