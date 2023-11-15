У Селидовому через ракетний удар росіян по багатоповерхівці є жертва та поранені
Російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області цієї ночі, 15 листопада. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку, і під завалами опинилися люди. Є загиблий та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
На місці "прильоту" проводяться аварійно-рятувальні роботи.
Працівникам ДСНС спільно з поліцейськими вдалося дістати з-під уламків будівлі чоловіка та жінку, яких доправили до лікарні.
"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Жертва та постраждалі
Глава МВС також розповів, що із пошкодженої квартири на 4 поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.
Таким чином, станом на ранок було врятовано п'ять людей.
"На жаль, під завалами виявили тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами ще залишається щонайменше одна людина", - розповів Клименко.
Фото і відео з місця рятувальних робіт
Також було опубліковано кадри рятувальних робіт на місці обстрілу у Селидовому.
Удари військ РФ по Донецькій області
Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.
Так, нагадаємо, що 11 листопада в результаті російського обстрілу Торецька в місті загинули двоє людей.
Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали пʼятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому в Донецькій області - тоді поранення отримали 15 людей.
Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.
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